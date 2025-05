Agenzia del Demanio: tre immobili in Molise per nuove opportunità

CAMPOBASSO. È online sul sito dell’Agenzia del Demanio “Crea valore, investi con noi” una sezione dedicata agli investitori privati, nazionali e internazionali, che contiene informazioni sugli immobili dello Stato disponibili per operazioni di valorizzazione, recupero e rifunzionalizzazione.

Si tratta di una piattaforma digitale contenente una prima selezione di circa 400 immobili distribuiti su tutto il territorio nazionale, rappresentati su una piattaforma cartografica, descritti in funzione della loro possibile destinazione d’uso (culturale-turistico, social/senior housing, residenze universitarie e destinazioni miste) e corredati da schede, immagini e dati sulla tipologia, dimensione, ubicazione e stato manutentivo, grazie ai quali l’investitore può valutare il proprio interesse e, in caso, richiedere ulteriori informazioni e supporto.

Con la pubblicazione di questa sezione, l’Agenzia del Demanio crea uno strumento aggiornato, trasparente e di facile consultazione per conoscere un portafoglio immobiliare e offrire opportunità di investimento in grado di produrre effetti positivi anche sul tessuto urbano e sociale. Gli immobili vengono selezionati con l’obiettivo di creare sinergie tra gli interessi degli operatori di mercato, profit e no profit, e l’offerta immobiliare dell’Agenzia, orientando le operazioni verso la valorizzazione e la riqualificazione urbana.

“Si tratta di un’operazione che aggiunge un ulteriore tassello al processo di digitalizzazione applicata al patrimonio immobiliare pubblico. Disporre di informazioni puntuali sull’ubicazione e sulle caratteristiche degli immobili contribuisce ad attrarre investimenti, sia da parte di soggetti pubblici che privati”, dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Lucia Albano. “L’iniziativa si inserisce in maniera complementare nell’ambito delle attività condotte dalla Cabina di Regia sulla valorizzazione degli immobili pubblici, istituita presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui sta lavorando proprio per aumentare la fruibilità dei dati sul nostro patrimonio, nell’ottica di massimizzare operazioni di riqualificazione urbana e generare valore sui territori”.

“Il nostro obiettivo è dare centralità all’utenza”, sottolinea il Direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra dal Verme. “Nella valorizzazione dell’immobile pubblico, anche attraverso gli investimenti privati, si potrà potenziare la risposta agli obiettivi di sviluppo e ai fabbisogni dei territori. L’alleanza che stiamo stringendo con gli enti del territorio permetterà di dare maggiori certezze agli investimenti anche di lungo periodo. La logica è di accompagnare investitore e territorio nelle opportunità e nell’esigenza di utilizzare gli immobili pubblici per eliminare qualsiasi forma di abbandono e degrado, per dargli nuove funzioni coerenti con il mutato contesto. L’immobile diventa un motore di rigenerazione urbana, il suo riuso risponde al mercato, crea sviluppo, benessere e impatti positivi per la collettività”, spiega il Direttore. “Con questa iniziativa sarà possibile individuare modelli di partnership pubblico-privata che permettano di investire su immobili e compendi dello Stato disponibili, da riqualificare, per creare valore economico, sociale, culturale e ambientale sui territori”.

Accanto alla sezione “Crea valore, investi con noi”, l’Agenzia del Demanio ha arricchito il proprio sito con altre due nuove piattaforme interattive “Immobili di proprietà ed in uso dello Stato” e “Piani Città”, progettate per offrire a cittadini, investitori e stakeholder una visione chiara e dettagliata del patrimonio immobiliare pubblico e delle sue potenzialità di sviluppo. “Immobili di proprietà ed in uso dello Stato” presenta una mappa interattiva che localizza gli edifici di proprietà e in uso dello Stato per fornire una panoramica accessibile e dettagliata del portafoglio immobiliare pubblico, facilitando la comprensione della sua distribuzione sul territorio nazionale. La sezione “Piani Città” illustra i progetti di trasformazione urbana in corso, attraverso una narrazione interattiva, offre dettagli sugli immobili coinvolti nei Piani Città degli immobili pubblici e sulle iniziative attuate, evidenziando le opportunità di sviluppo e valorizzazione del patrimonio. Le tre sezioni sono interconnesse per offrire un’esperienza di navigazione intuitiva e coinvolgente. L’obiettivo è promuovere una gestione più efficiente, trasparente e partecipativa del patrimonio immobiliare pubblico e incentivare investimenti strategici sugli asset statali.

Vai alla sezione “Crea valore, investi con noi”

In totale gli immobili attualmente pubblicati sono 383, suddivisi nei seguenti cluster: