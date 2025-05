«Connettere il Molise all’Alta Velocità sul Tirreno e Ponte dello Sceriffo», l’incontro con Marone

ROMA. Incontro al Ministero delle Infrastrutture tra la UilTrasporti Molise e l’assessore regionale Michele Marone.

Nella mattinata di ieri, presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è svolto un importante incontro tra il coordinatore regionale della UilTrasporti Molise, Stefano Marinelli, il coordinatore provinciale Nicola Gabriele Scafa, e l’assessore regionale alle Infrastrutture, Michele Marone.

Durante il confronto sono state affrontate numerose criticità che riguardano il sistema infrastrutturale del Molise, con particolare attenzione alla necessità di connettere la regione alla linea ferroviaria ad Alta Velocità sul versante tirrenico. Si tratta di una richiesta che la UilTrasporti Molise porta avanti con determinazione da mesi, ritenendola strategica per il rilancio economico e sociale del territorio.

Altro tema fondamentale discusso è stato quello dell’elettrificazione dell’intera tratta ferroviaria Termoli–Campobasso, intervento indispensabile per garantire servizi ferroviari moderni, efficienti e sostenibili, al pari delle altre regioni italiane.

Nel corso dell’incontro è stata affrontata, inoltre, la questione della riapertura del ponte dello Sceriffo.

«A oggi, purtroppo, la Provincia di Campobasso non ha ancora intrapreso alcuna iniziativa concreta, nonostante l’assessore Marone abbia convocato, oltre un mese e mezzo fa, Provincia, Anas e Ministero per discutere la possibilità di stipulare un contratto volto all’avvio dei lavori. La chiusura del ponte continua a causare disagi significativi all’utenza e agli operatori del trasporto, costretti a percorrere itinerari alternativi in condizioni precarie: una situazione su cui la UilTrasporti Molise continuerà a mantenere alta l’attenzione – riferiscono Marinelli e Scafa – infine, l’assessore Marone ha espresso apprezzamento per l’iniziativa promossa dalla nostra organizzazione sindacale in merito al progetto di continuità e intermodalità che coinvolge Abruzzo Airport, Sati e Gs Travel. Un’iniziativa che rappresenta un primo passo concreto verso una nuova visione di mobilità integrata e sviluppo turistico per il Molise.

La UilTrasporti Molise rinnova il proprio impegno a supporto di tutte le azioni volte a migliorare la rete dei trasporti regionali, al fianco dei lavoratori e dei cittadini, con spirito costruttivo e propositivo».