Dopo l’aggressione, UilT: «Videosorveglianza e body cam a tutela dei conducenti del trasporto pubblico»

TERMOLI. La Uiltrasporti Molise ha lanciato un nuovo appello per garantire maggiore sicurezza ai conducenti del trasporto pubblico, in seguito all’ennesimo episodio di violenza registrato nei giorni scorsi. La sigla sindacale ha denunciato l’aggressione subita da un conducente di autobus da parte di una passeggera, un evento che si aggiunge a una lunga serie di episodi di minacce, insulti e violenze fisiche ai danni del personale viaggiante.

L’organizzazione sindacale sottolinea come i lavoratori del settore, pur operando con professionalità e senso del dovere, siano esposti quotidianamente a rischi elevati. Per questo motivo, la Uiltrasporti Molise chiede con urgenza l’installazione di sistemi di videosorveglianza su tutti gli autobus regionali, ritenendoli strumenti fondamentali per scoraggiare comportamenti aggressivi e per favorire l’accertamento dei fatti in caso di violazioni o reati.

Parallelamente, la richiesta include l’adozione delle body cam per i conducenti, un dispositivo già sperimentato nel comparto ferroviario e considerato utile per la tutela sia dei lavoratori che degli utenti del trasporto pubblico.

“La sicurezza dei lavoratori rappresenta per noi una priorità assoluta”, affermano Nicola Gabriele Scafa, Coordinatore Provinciale, e Stefano Marinelli, Coordinatore Regionale della Uiltrasporti Molise, auspicando un riscontro tempestivo e l’avvio di un confronto costruttivo con le istituzioni.

L’appello del sindacato si inserisce in un contesto di crescente attenzione sulla sicurezza nel trasporto pubblico e sulla necessità di garantire condizioni di lavoro dignitose per il personale viaggiante. La Uiltrasporti Molise rimane disponibile per ulteriori incontri e approfondimenti volti alla definizione di misure concrete ed efficaci.