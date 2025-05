Dopo l’infortunio in Atm: «Confronto sulla sicurezza»

TERMOLI. La UILTrasporti Molise ha formalmente richiesto un incontro urgente con la Direzione Aziendale di Atm S.p.A. per discutere le tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. La richiesta nasce in seguito al recente infortunio occorso a un operatore presso il deposito di Termoli, evidenziando la necessità di un confronto costruttivo tra azienda e rappresentanza sindacale. L’obiettivo dell’incontro è analizzare le dinamiche dell’accaduto, individuare eventuali criticità e proporre soluzioni efficaci per prevenire futuri incidenti. La UILTrasporti Molise sottolinea l’importanza di garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti.

Oltre alla questione sicurezza, il sindacato ha avanzato la richiesta di nuove votazioni per l’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), figura chiave per la tutela dei lavoratori e la gestione delle problematiche legate alla prevenzione degli infortuni.

«La sicurezza sul lavoro è un tema di primaria importanza che non può essere trascurato,” ha dichiarato Nicola Gabriele Scafa, Coordinatore Provinciale UILTrasporti Molise. “Chiediamo un confronto serio e costruttivo con Atm S.p.A. affinché si possano implementare misure adeguate a garantire la tutela di tutti i lavoratori».

In attesa di un riscontro da parte dell’azienda, UILTrasporti Molise ribadisce la propria disponibilità a collaborare per migliorare le condizioni di lavoro e rafforzare la cultura della sicurezza all’interno dell’organizzazione.