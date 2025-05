Doppio appuntamento col progetto EduFinTour

CAMPOBASSO. Poste Italiane sbarca a Campobasso con un doppio appuntamento del progetto EDUFinTOUR dedicato all’educazione finanziaria.

Si sono svolte oggi, lunedì 19 maggio, presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti” (Palazzo Ex GIL) in via Milano, le due tappe molisane di EDUFinTOUR, l’iniziativa nazionale con cui Poste Italiane contribuisce alla diffusione della cultura economica per i cittadini attraverso una serie di incontri gratuiti di educazione finanziaria in presenza.

La giornata si è aperta con i saluti dei rappresentanti di Poste Italiane e di Mimmo Maio, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Campobasso.

A seguire, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione del comune di Campobasso, il convegno di educazione finanziaria “EDUFinTour young” dal titolo “La gestione della finanza personale” dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado. Per l’occasione, infatti, sono stati invitati e coinvolti tutti gli Istituti scolastici del capoluogo molisano e oltre 150 sono stati gli alunni presenti in sala.

Nel corso della mattinata, anche uno spazio dedicato al progetto “Il Risparmio che fa Scuola” in cui si è parlato della multidimensionalità del risparmio, di sostenibilità e Gender Gap coinvolgendo i piccoli studenti attraverso una speciale attività con carta e penna. Prima dei saluti e dei ringraziamenti dei relatori di Poste Italiane non poteva mancare l’appuntamento con la Filatelia che ha dedicato all’evento un annullo e una cartolina.

Sempre presso l’Auditorium “Arturo Giovannitti”, nel pomeriggio l’iniziativa è proseguita con il convegno di educazione finanziaria “EDUFinTOUR Road Show 2025” dal titolo “La gestione dell’economia personale e familiare”. Tra i principali argomenti illustrati dai referenti di Poste Italiane il credito, gli investimenti, la protezione, la previdenza e il passaggio generazionale. Interessante anche il confronto con i partecipanti in particolare su come rendere efficiente la gestione della finanza personale attraverso un uso consapevole del denaro e il contatto costante con il proprio consulente finanziario. Anche al termine di questa seconda tappa, i cittadini hanno timbrato le corrispondenze con lo speciale annullo dedicato all’evento.

Poste Italiane dedica all’educazione finanziaria anche un ampio spazio sul suo sito internet (posteitaliane.it) accessibile a tutti e fruibile gratuitamente in diverse forme (podcast, videopillole e guide). Un esempio è la sezione “Glossario” contenente oltre 530 termini finanziari, assicurativi, creditizi e previdenziali spiegati in modo semplice e comprensibile.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il tour proseguirà domani a Chieti con una nuova tappa di EduFinTour Road Show 2025.