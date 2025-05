«Fondamentale fare piena luce sull’incidente all’Atm»

TERMOLI. Sull’infortunio sul lavoro avvenuto al deposito Atm lungo il fondovalle Sinarca, è intervenuto con un video Stefano Marinelli, coordinatore regionale UilTrasporti Molise, riguardo al grave incidente avvenuto nell’officina Atm di Termoli:

“Siamo profondamente preoccupati per quanto accaduto. L’incidente sul lavoro che ha coinvolto il nostro associato è estremamente grave e solleva interrogativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. È inaccettabile che, in una situazione di emergenza, non sia stato possibile avere un’ambulanza sul posto: il lavoratore è stato trasportato in ospedale con mezzi propri, una circostanza che desta grande perplessità.

Come organizzazione sindacale, abbiamo già denunciato l’accaduto a livello nazionale e continueremo a chiedere chiarimenti alla società e agli enti competenti, inclusa la Regione. È fondamentale che venga fatta piena luce sulle dinamiche dell’incidente e che si adottino misure concrete per garantire maggiore sicurezza ai lavoratori. Di lavoro si deve vivere, non morire”, da qui, poi, la polemica sollevata in sede politica dalla consigliera regionale del Pd, Alessandra Salvatore, a cui ha replicato il governatore, Francesco Roberti.