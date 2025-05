Fondo strategico per lo sviluppo: il Molise punta su accesso al credito e sostenibilità

CAMPOBASSO. Si è svolto presso l’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico un primo incontro interlocutorio con i rappresentanti della Banca Europea per gli Investimenti (BEI), delle banche ed esponenti nazionali e regionali dell’ABI, Associazione Bancaria Italiana.

L’obiettivo dell’incontro è stato l’avvio di un percorso per la creazione di un fondo di sviluppo strategico finalizzato a favorire l’accesso al credito per le imprese molisane.

«È la prima volta che mettiamo in campo una misura del genere in Molise – ha dichiarato l’assessore Andrea Di Lucente. Da tempo dialoghiamo con la BEI al fine di rendere possibile l’accesso a questo strumento economico che – ha sottolineato – esprime vicinanza concreta al tessuto imprenditoriale locale, costituito in gran parte da micro e PMI».

L’accordo tra la Regione e la BEI prevede la concessione di 70 milioni di euro, concessi dalla Banca Europea per gli Investimenti, per finanziare le imprese fino a 3.000 dipendenti. L’amministrazione regionale interverrà con 9 milioni di euro per coprire gli interessi dei prestiti che saranno concessi.

La somma è disponibile grazie ai fondi di coesione 2021 – 2027 e all’accordo per la coesione tra Governo e Regione Molise, siglato il 13 marzo 2024.

Come precisato da Gaspare Tocci, dirigente del Servizio e responsabile del procedimento, a breve sarà pubblicata una call per individuare gli istituti accreditati, seguita da un avviso pubblico per le imprese.

I progetti, presentati alle banche selezionate che istruiranno la pratica, potranno accedere alla misura regionale, previo piano di ammortamento e controlli di merito.

“È una misura pensata per sostenere chi fa impresa sul territorio, anche attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti di credito locali.

L’idea è quella di sostenere, in particolare, le piccole imprese che creano il tessuto economico regionale, dando loro la possibilità di accedere a prestiti che prevedono misure di agevolazione importanti per poter fare nuovi investimenti utili alla propria attività.

Un’attenzione particolare, su indicazione della stessa BEI, sarà dedicata a progetti green e di tutela dell’ambiente.

È attraverso misure economiche come questa che immaginiamo un volto diverso per l’economia molisana”.