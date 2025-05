«Il coraggio della partecipazione»: Cisl a congresso

TERMOLI. “Il coraggio della partecipazione. Responsabilità sociale e umanesimo del lavoro per rigenerare l’Abruzzo e il Molise” è il titolo scelto dalla Cisl AbruzzoMolise per il proprio Congresso Interregionale.

L’assise si terrà il 12-13 maggio a San Salvo, dove giungeranno tutte le delegate e tutti i delegati eletti dalle varie assemblee nei posti di lavoro e nei territori abruzzesi e molisani per rinnovare i vertici del sindacato e tracciare le linee guida.

ùAl Congresso interregionale parteciperanno 157 delegati in rappresentanza dei quasi 118 mila iscritti della Cisl AbruzzoMolise (2mila in più rispetto al congresso precedente, 3 anni fa), articolati in 5 strutture territoriali e 18 federazioni di categoria.

L’Assemblea congressuale si apre lunedì pomeriggio con la relazione di Giovanni Notaro, Segretario Generale della Cisl AbruzzoMolise.

Dopo le proposte della Cisl e una descrizione della situazione economica ed occupazionale che stanno vivendo le famiglie e i cittadini delle due regioni sono previsti gli interventi dei due Presidenti, Marco Marsilio e Francesco Roberti.

ll sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, porterà il saluto della città.

I Segretari delle altre sigle sindacali e il Mondo delle Associazioni datoriali dell’Abruzzo e del Molise porteranno i contribuiti e le testimonianze dell’esperienza territoriali di contrattazione e concertazione, soprattutto negli ultimi anni con l’obiettivo di individuare le migliori strategie per affrontare le sfide del mondo del lavoro e della crescita.

A Daniela Fumarola, Segretario Generale Nazionale della Cisl, sono affidate le conclusioni della prima giornata del IV Congresso interregionale a San Salvo.

Il dibattito congressuale riprenderà martedì mattina, 13 maggio alle ore 9.30, dove seguiranno gli interventi dei vari delegati e rsu delle federazioni e dei territori, due giorni di grande democrazia, partecipazione e confronto del mondo Cisl.

Il Congresso si chiuderà con la relazione del segretario nazionale della Cisl Ignazio Ganga, e le operazioni di voto per l’elezione del Consiglio generale. Sarà poi il Consiglio generale, che si riunirà subito dopo, a votare il Segretario Generale e, su sua proposta, i componenti della Segreteria che guiderà la Cisl AbruzzoMolise per i prossimi anni.