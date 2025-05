Il mare chiama: l’opportunità unica per salpare con l’Amerigo Vespucci e il Palinuro

TERMOLI. Solo poche settimane fa, il 6 aprile, Termoli ha vissuto un momento di grande emozione e storia con il passaggio sottocosta della Amerigo Vespucci, la leggendaria nave scuola della Marina Militare, considerata da molti la più bella del mondo. La sua maestosa silhouette ha affascinato i presenti, suscitando sogni di avventura e richiamando alla memoria la lunga tradizione marinaresca italiana. Oggi, con il ricordo ancora vivo di quella straordinaria visione, la sezione Anmi Termoli ha ufficialmente presentato il bando per l’imbarco sulle navi scuola Vespucci e Palinuro, offrendo ai giovani italiani un’opportunità unica per vivere il mare non solo come spazio fisico, ma come autentica scuola di vita.



L’iniziativa, promossa dallo Stato Maggiore della Marina, è aperta ai ragazzi e alle ragazze tra i 16 e i 24 anni e si svolgerà tra maggio e ottobre 2025, offrendo ai partecipanti la possibilità di trascorrere 7-10 giorni a bordo delle celebri navi scuola. Non si tratta di una semplice navigazione, ma di un’esperienza formativa intensa, dove i giovani potranno immergersi nella disciplina della vita marinaresca, imparare le manovre di bordo, lavorare in squadra e scoprire il significato profondo di appartenenza, responsabilità e sacrificio.

Durante la conferenza stampa, il Presidente dell’Anmi Termoli, Franco Cappella, ha sottolineato la portata di questo progetto, spiegando come il mare sia una palestra di vita che insegna valori preziosi: «Non è solo un viaggio, è un’esperienza che cambia prospettive. I giovani tornano a casa con una nuova consapevolezza, arricchiti da legami autentici e spesso con una direzione più chiara nella vita».

A rafforzare questo concetto, il capitano Giuseppe Sacco, delegato regionale Anmi per Abruzzo e Molise, ha messo in evidenza l’impatto che questa avventura avrà sui partecipanti: «Non tutti sceglieranno la carriera militare, e va benissimo così. Quello che conta è che ognuno porterà con sé ricordi forti e un’esperienza di crescita personale che resterà impressa per sempre».

Il bando è stato esteso a tutti gli istituti superiori, senza limitazioni di indirizzo, perché «Il mare è per tutti», come sottolineato dai rappresentanti Anmi. Inoltre, viene garantita una selezione equa, assicurando pari opportunità a ragazzi e ragazze. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi di 30-40 giovani, affiancati da tutor ed ex allievi, che li accompagneranno nel percorso di formazione, fungendo da guida e supporto.

Per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile a bordo di una nave storica, il mare chiama e offre un’occasione unica per rispondere al suo richiamo. Per candidarsi, è sufficiente contattare la sezione ANMI Termoli via email all’indirizzo anmi.termoli@live.it oppure consultare il sito nazionale dell’associazione.

L’Amerigo Vespucci ha già emozionato Termoli con il suo passaggio: ora tocca ai giovani salpare e scrivere la propria avventura tra le onde!