Molise al Tuttofood 2025: una vetrina internazionale per l’agroalimentare regionale

TERMOLI. Si conclude oggi il salone “Tuttofood 2025”.

Dal 5 all’8 maggio 2025, il quartiere fieristico di Rho a Milano ha ospitato Tuttofood, una delle più importanti fiere del settore agroalimentare, punto di riferimento per operatori qualificati e buyer provenienti da tutto il mondo. L’edizione di quest’anno è stata resa ancora più significativa dagli accordi tra Parma, Milano e Colonia, che hanno contribuito ad ampliare la proiezione internazionale dell’evento, con numeri da record: 4.200 brand, di cui il 75% italiani e il restante 25% provenienti da 70 Paesi, 3.000 top buyer accreditati, una superficie espositiva di 80.000 metri quadrati suddivisa in 10 padiglioni e 7 aree tematiche, oltre 90.000 visitatori attesi e 47 convegni ufficiali.

In questo contesto di grande rilievo, la Regione Molise ha svolto un ruolo di primo piano con lo stand “Identità Molise”, allestito nel Padiglione 18. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 40 aziende, tra cui 20 produttori di olio, vino, tartufi, passate, mandorle e altri prodotti di qualità certificata, affiancati da altre 20 realtà del settore agroalimentare regionale.

Uno dei momenti più significativi della manifestazione è stata la visita del Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, che ha fatto tappa nello stand molisano, accolto dall’Assessore regionale Salvatore Micone e dai rappresentanti delle imprese presenti.

Secondo l’Assessore Micone, questa partecipazione ha rappresentato un’importante opportunità per il Made in Molise, resa possibile grazie alle risorse del PSR Molise 2014/2022 – Misura 3, sottomisura 3.2, finanziando un programma volto ad aprire nuovi sbocchi sui mercati europei e internazionali. Particolare attenzione è stata dedicata alle giovani imprese, per le quali il sostegno pubblico è fondamentale nella fase di start-up e di ingresso sul mercato globale.

L’entusiasmo e l’apprezzamento registrati attorno a “Identità Molise” confermano la crescente attrattività del settore agroalimentare regionale, rafforzando le prospettive di espansione e consolidando il Molise come protagonista sempre più rilevante nel panorama fieristico internazionale