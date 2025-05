TERMOLI. Molise: regione del Sud nella terza area attrattiva del Mediterraneo. E’ quanto fa emergere l’analisi del dottor Giovanni Monti.

«Nel 2023, l’area ha registrato un aumento del PIL dell’1,4%, superando la media nazionale. Questo risultato conferma il terzo posto del territorio nella classifica dei più attrattivi tra i venti Paesi mediterranei analizzati dal Thea Group Mediterranean Sustainable Development Index.

Per il 2025, si prevede un trend ancora positivo, con un possibile incremento dello 0,22%. I dati provengono dal Libro Bianco, presentato il 15 maggio durante l’evento Due Giorni verso Sud a Sorrento, promosso da The European House – Ambrosetti. Il documento evidenzia il ruolo del Mezzogiorno, incluso il Molise, come polo strategico per investimenti sia pubblici che privati.

Il valore aggiunto prodotto dai gruppi multinazionali, compresi quelli presenti nell’area Cosib di Termoli (Momentive, FIS, ecc.), è aumentato del 27%, sebbene si preveda un rallentamento nei prossimi mesi.

Nonostante i progressi economici, il settore turistico fatica a migliorare i flussi internazionali: il Molise contribuisce solo al 9% degli arrivi dall’estero. Inoltre, persistono criticità nelle infrastrutture e nelle linee ferroviarie interne, aspetti su cui occorre intervenire.

Il Ceo di The European House – Ambrosetti, Valerio De Molli, sottolinea che il Sud Italia ha già tutti gli elementi per sfatare l’immagine di area economicamente fragile, ma necessita di un ulteriore salto di qualità».