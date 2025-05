Mozioni, contratti e autobus: «Coinvolgeteci di più»

TERMOLI. Nell’ultimo Consiglio comunale discussa anche la mozione di minoranza sulla mancata applicazione del project financing da parte della Gtm, rinviata in commissione, su proposta della maggioranza, dopo che la mozione era stata portata in aula dall’opposizione. In merito, è intervenuto il ‘dinamico duo’ della UilTrasporti, formato da Stefano Marinelli e Nicola Gabriele Scafa, vertici regionale e provinciale, rispettivamente. Per questo, in primis a chi è intervenuto in discussione, illustrandola, Joe Mileti, ma anche a tutti gli altri quattro esponenti di minoranza, è giunta la nota della Uil Trasporti, sulla “Partecipazione a future discussioni consiliari su Gtm Srl».

«Gentili consiglieri, UilTrasporti Molise desidera esprimere alcune precisazioni in merito al Consiglio comunale che si è tenuto la scorsa settimana, durante il quale si è discusso del project financing che coinvolge la GTM Srl, società che gestisce il Trasporto Pubblico Urbano nella città di Termoli, nonché altri servizi connessi previsti dallo stesso progetto.

Nel corso della seduta consiliare, è stato riferito che il Comune di Termoli avrebbe ricevuto, in data 4 aprile 2025, unicamente la UilTrasporti Molise a seguito di una richiesta di incontro. Desideriamo chiarire che tale affermazione non risponde al vero: la nostra Organizzazione non è stata ricevuta a seguito di una formale richiesta di incontro, bensì in occasione di un presidio statico regolarmente organizzato e comunicato dalla UilTrasporti Molise, con l’obiettivo di riaprire il confronto sul contratto integrativo dei lavoratori della GTM.

Alla luce di quanto sopra, riteniamo doveroso sottolineare l’importanza di essere coinvolti nei momenti di confronto istituzionale che riguardino la GTM e i suoi dipendenti. Qualora venissero convocati ulteriori Consigli Comunali per affrontare tematiche inerenti la gestione e il futuro della società GTM, chiediamo formalmente di essere invitati a partecipare, in quanto parte attiva e rappresentativa dei lavoratori coinvolti.

Ribadiamo, inoltre, la nostra totale disponibilità a confrontarci anche al di fuori dei contesti istituzionali, qualora si ritenesse utile un dialogo più diretto e operativo per affrontare e approfondire le problematiche in essere.

Certi della Vostra sensibilità e disponibilità a garantire una partecipazione ampia e trasparente, restiamo in attesa di un riscontro e porgiamo cordiali saluti».