Primo Maggio: «Dov’è la tutela per noi balneari?»

TERMOLI. Il Primo Maggio non è solo una celebrazione, ma anche un richiamo alla responsabilità delle istituzioni nella tutela dei lavoratori, inclusi quelli autonomi e stagionali. Quest’anno, l’attenzione è rivolta in particolare ai lavoratori delle spiagge, che continuano a chiedere protezione e riconoscimento adeguato.

La locandina commemorativa di questa giornata presenta un’immagine evocativa: un ombrellone colorato su uno sfondo marino dalle tonalità calde e rasserenanti. Il messaggio è chiaro e diretto: «Fiducia nelle istituzioni. Anche i lavoratori autonomi, tra cui quelli delle spiagge, aspettano protezione».

Questa dichiarazione è sostenuta dalle sigle Sib-Confcommercio e Fipe, che da tempo si battono per i diritti di questi lavoratori. La loro azione è fondamentale per portare all’attenzione delle istituzioni le problematiche legate alla precarietà, all’assenza di tutele e alle difficoltà burocratiche che molti lavoratori autonomi incontrano quotidianamente.

La fiducia nelle istituzioni non può rimanere un concetto astratto, ma deve tradursi in interventi concreti. Misure legislative e regolamenti più chiari sono necessari per garantire dignità e sicurezza a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria.

Il Primo Maggio, dunque, è un monito e un’occasione per ribadire l’importanza delle lotte sindacali e delle rivendicazioni di chi, ogni giorno, contribuisce al funzionamento dell’economia e della società. Le sigle sindacali coinvolte in questa battaglia chiedono risposte chiare e azioni tangibili.