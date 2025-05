Sindacati ai lavoratori di Kühne+Nagel: «Denunciate tutto ciò che è scorretto»

TERMOLI. Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 maggio, si è svolta una riunione tra le organizzazioni sindacali, la direzione di Kühne+Nagel Termoli e il responsabile del personale, in merito alle numerose criticità segnalate dai lavoratori nell’ultimo periodo.

«Durante l’incontro, la direzione del personale ha dichiarato di non aver mai effettuato colloqui con i dipendenti al rientro da periodi di malattia e/o da vari istituti di legge, né tantomeno di aver esercitato pressioni affinché i lavoratori si cancellassero dalle Organizzazioni Sindacali, respingendo quindi le pratiche ritenute lesive della dignità e della libertà di associazione sindacale da alcune testimonianze.

Inoltre, l’azienda ha comunicato che con Stellantis non esiste un contratto formalmente firmato con scadenza al 2029, ma che “dovrebbe” esserci una prospettiva di continuità operativa fino a tale data, con volumi da definire sulla base delle attuali condizioni produttive. Una “visibilità” dunque, e non una garanzia contrattuale, che non può certo essere presentata come elemento certo o definitivo.

L’azienda ha inoltre riferito che vengono svolte survey anonime all’interno sul clima lavorativo, e che nelle edizioni 2023 e 2024 tutti i lavoratori hanno partecipato senza segnalare criticità di alcun genere. Secondo la Direzione, questi dati testimonierebbero un ambiente di lavoro positivo e partecipativo.

Tuttavia, le organizzazioni sindacali evidenziano una forte discrepanza tra le dichiarazioni aziendali e le numerose segnalazioni ricevute dai lavoratori, che raccontano di un clima molto diverso, fatto di pressioni, malessere e atteggiamenti autoritari da parte della direzione di stabilimento.

A questo punto è legittimo chiedersi: qual è la reale condizione all’interno dello stabilimento? Anche i lavoratori credono sia così?

Se esiste un problema di comunicazione interna o di fiducia nei canali ufficiali, è responsabilità comune affrontarlo. Ignorare le segnalazioni non farà che alimentare tensione e sfiducia.

Inoltre, abbiamo chiesto formalmente all’azienda di sanare la questione delle ore di permesso in negativo, che ha generato malumori e perplessità tra i lavoratori. Abbiamo ribadito che ogni confronto deve avvenire nel rispetto delle persone e dei principi fondamentali di dignità sul lavoro. In mancanza di risposte concrete, verrà chiesto ai lavoratori di sospendere ogni forma di flessibilità e straordinario, come forma di legittima tutela collettiva.

Parallelamente, informeremo Stellantis, unico committente dell’appalto, e chiederemo un’ispezione sul funzionamento organizzativo dell’impianto di Termoli.

Ai lavoratori diciamo con forza: non abbiate paura. Denunciate tutto ciò che è scorretto. Le organizzazioni sindacali ci sono, vi ascoltano e non vi lasceranno soli». Così la segreteria territoriale Fim-Uilm.