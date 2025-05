Smart Building Design premiata con il prestigioso Premio Industria Felix

TERMOLI. Smart Building Design con sedi a Termoli ed Ancona, specializzata in progettazione integrata, costruzioni edili, sistemi fotovoltaici e di condizionamento chiavi in mano per imprese, pubbliche amministrazioni e committenza privata, guidata dall’ingegner Agostino Ianiri e dall’ingegnere-architetto Costantino Carluccio, è lieta di annunciare il conseguimento del Premio Industria Felix, un riconoscimento che celebra l’eccellenza imprenditoriale italiana.

Il premio è stato conferito in occasione del 64° evento nazionale Industria Felix, svoltosi martedì 29 aprile presso la Luiss Guido Carli University di Roma. La nostra azienda è stata selezionata tra le 100 imprese più competitive del Centro Italia e delle Isole, grazie a un’analisi oggettiva condotta su oltre 70.000 bilanci di società di capitali con fatturati superiori al milione di euro.

La selezione è avvenuta tramite un algoritmo di bilancio che valuta performance gestionale, solidità finanziaria e sostenibilità, su iniziativa di Industria Felix Magazine, periodico economico diretto da Michele Montemurro, in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved.

La cerimonia è stata condotta da Angelo Mellone, giornalista e direttore del Day Time Rai, e Maria Soave, giornalista e conduttrice del TG1.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutto il nostro team: ingegner Fabio Pettinari, architetto Gianni La Fratta, architetto Giovanni Piunno, architetto Flora La Cava, ingegnere Matteo Bellagamba, geometra Filippo Spurio, Domenico Travaglini, dottor Andrea Chirivi, dottoressa Lucia Annicchiarico, dottoressa Marta Marinelli, il vero motore del nostro successo.



Questo traguardo ci incoraggia a proseguire con ancora più passione, impegno e visione per il futuro.