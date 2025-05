Stellantis sceglie Filosa, Laviano: «Ora attendiamo che l’azienda ci dia tutte le risposte su Termoli»

TERMOLI. La nomina del nuovo amministratore delegato del gruppo Stellantis, col ruolo di Ceo affidato al napoletano Antonio Filosa, era attesa da tempo, quasi sei mesi di traversata nel deserto, come suol dirsi, per decidere a chi affidare la guida di uno dei player più importanti e globali dell’automotive sullo scacchiere mondiale.

Termoli, il Molise e l’Italia sono ancora legati a filo doppio alle sorti di Stellantis, per questo la scelta del top manager era così dirimente, anche per comprendere quelle che saranno le strategie industriali negli stabilimenti italiani. Ne abbiamo parlato con Marco Laviano, in procinto di recarsi oggi stesso proprio a Napoli, per la 3 giorni del congresso nazionale.