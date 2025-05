Stellantis Termoli, per Stefania Fantauzzi (Usb): «Cronaca di una morte annunciata»

TERMOLI. Sullo stabilimento Stellantis la delegata nazionale dell’Usb, Stefania Fantauzzi, non usa mezzi termini e parla di una «Cronaca di una morte annunciata».

Le prospettive sulla GigaFactory restano incerte, mentre le produzioni meccaniche vengono progressivamente smantellate. «L’ultima vittima è la linea del motore 16 valvole. Si parla già di un contratto di solidarietà che, dall’autunno, potrebbe coinvolgere tutto lo stabilimento».

Di fronte a questo scenario, l’Usb, con Stefania Fantauzzi, non si dice sorpresa: «Non è una novità per noi. Da anni denunciamo quello che oggi si sta verificando, spesso in solitudine. Abbiamo previsto tutto questo e lo abbiamo detto apertamente, anche quando la politica e i sindacati firmatari sceglievano di voltarsi dall’altra parte». Secondo Usb, tutto era già chiaro fin dal 14 febbraio 2023, al primo tavolo con Stellantis al quale parteciparono tutte le sigle sindacali.