Termoli-Abruzzo Airport, si parte: e da metà giugno il collegamento arriverà anche al porto

TERMOLI. Sabato pomeriggio, alle ore 15:30, la UilTrasporti Molise ha preso parte alla presentazione ufficiale delle nuove linee di collegamento marittimo Termoli-Isole Tremiti e Termoli-Croazia, ospitata presso il Salone Nautico del medio Adriatico “Sottocosta” a Pescara. Durante l’incontro, è stato annunciato un risultato storico mai raggiunto prima, nel quale la UilTrasporti ha creduto con convinzione sin dall’inizio: la partenza, prevista per il 12 maggio del primo servizio strutturato di continuità territoriale e intermodalità che collegherà l’Abruzzo Airport con il Molise, estendendosi a partire dal 14 giugno anche fino al Porto di Termoli. Un progetto concreto di connessione tra trasporto aereo, terrestre e marittimo, che mira a garantire una mobilità efficiente e accessibile per cittadini, lavoratori e turisti che vogliono scoprire e vivere il nostro fantastico Molise, ricco di bellezze naturali, cultura e ospitalità.

La realizzazione di questo importante traguardo è stata possibile anche grazie al sostegno fondamentale di stakeholder essenziali come GS Travel, Sati e Abruzzo Airport, che hanno condiviso visione e impegno nel costruire un sistema di mobilità integrata al servizio del territorio. All’evento hanno preso parte Domenico Guidotti, Ceo di Guidotti Ships, Nicola Gabriele Scafa, Coordinatore Provinciale della UilTrasporti Molise, Giuseppe Nocerino del Dipartimento Nazionale Marittimi UilTrasporti Nazionale, Riccardo Padovano, Presidente di Confcommercio Abruzzo Molise, e Vincenzo Peca, Presidente di Sati Spa.

La UilTrasporti Molise esprime orgoglio e soddisfazione per questo storico risultato, frutto di un lavoro sinergico e determinato, volto a offrire un servizio concreto al territorio e alle persone. Progetti come questo non solo migliorano la qualità della vita e della mobilità, ma rappresentano un’opportunità reale di crescita occupazionale, creando nuovi posti di lavoro e nuove prospettive per il futuro del Molise.