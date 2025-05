Panchine nei dog-park: «Grazie sindaco»

TERMOLI. Ringrazio il signor sindaco Nico Balice per aver esaudito la mia richiesta. Noi residenti del quartiere Porticone, proprietari di cani, siamo costretti ad allontanarci per far sgambare i nostri pelosetti, a causa dell’emergenza cinghiali. Dobbiamo percorrere una certa distanza per raggiungere il dog park situato nel parco comunale, oppure possiamo usufruire di quelli ubicati in via Madonna delle Grazie e viale d’Italia, poco distanti.

Purtroppo, questi ultimi sono privi di panchine, e noi proprietari siamo quindi costretti a restare in piedi per tutto il tempo necessario. Non è possibile uscire dall’area per utilizzare le panchine adiacenti, poiché gli animali devono essere controllati a vista.

Ho fatto richiesta al sindaco affinché provvedesse a questa necessità, e lui ha immediatamente accolto la mia richiesta. Un sindaco sempre attento alle esigenze dell’intera comunità!

Auguro vivamente a Nico Balice di proseguire il suo mandato anche nelle future amministrazioni.

Patrizia Esposito