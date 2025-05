Paziente vastese ringrazia il reparto di Ginecologia del San Timoteo: “Grazie per avermi ridato serenità”

VASTO-TERMOLI. Un sentito ringraziamento che arriva dal cuore e che si trasforma in parole di gratitudine per chi, con competenza e umanità, è riuscito a risolvere un problema rimasto senza soluzione per mesi.

“Desidero ringraziare pubblicamente il dottor Vincenzo Biondelli e Maria Grazia Buongiorno per avermi aiutata a superare un problema di salute che da sette mesi nessuno era riuscito a risolvere – scrive una paziente di Vasto –. Grazie alla loro professionalità, disponibilità e attenzione, oggi ho ritrovato la serenità.”

La donna rivolge poi un pensiero di profonda riconoscenza al reparto di Ginecologia dell’Ospedale di Termoli, definendolo un’eccellenza: “Un grazie speciale a tutto il personale del reparto per la professionalità, la dolcezza, la cura e l’attenzione verso ogni paziente. In un momento così delicato ho trovato sostegno umano e medico di altissimo livello.”

Parole che testimoniano l’importanza di una sanità fatta non solo di competenze, ma anche di empatia e ascolto.