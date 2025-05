Spiaggia poco libera: «Come operatori turistici siamo disperati per questa situazione»

TERMOLI. A che punto sono le autorizzazioni per la pulizia straordinaria della spiaggia? Lo chiediamo di nuovo, anche sulla scorta della segnalazione inviata da una operatrice turistica del litorale Nord.

«Volevo segnalare la situazione degradata e vergognosa in cui versa la spiaggia di questo lungo mare nord. Non è possibile che ogni anno dobbiamo combattere sia per avere una prima pulizia della spiaggia sia per poter fare una pulizia con i nostri mezzi.

Abbiamo la spiaggia sporca e piena di tronchi enormi. Le strutture piene e gli ospiti che si lamentano. Si lamentano anche del pagamento della tassa di soggiorno proprio perché, essendo responsabilità del comune, pagano una tassa a vuoto perché poi trovano un disagio enorme.

Famiglie con bambini che devono fare lo slalom tra tronchi e immondizia. Non è più tollerabile una cosa del genere. Soprattutto a stagione iniziata.

È possibile fare una segnalazione e soprattutto, se voi fate un giro su questa spiaggia, mettere anche delle foto.

Noi siamo disperati e ci vergogniamo a presentarla così.

È vero che è una zona protetta ma questo non significa lasciarla sporca e potenzialmente pericolosa.

Anche a Vasto ci sono molte spiagge davanti alle dune, ma quelle vengono puntualmente pulite e sistemate!

Perché a Termoli bisogna sempre lavarsene le mani?»