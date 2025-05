Affluenza in leggero calo alle 12 a Guglionesi: 12,23%

GUGLIONESI. A Guglionesi si respira un’intensa giornata di partecipazione: oggi i cittadini sono chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e il consiglio comunale, dopo oltre un anno di commissariamento. Fin dalle prime ore del mattino si registra un discreto movimento nei pressi dei seggi, animati dalla presenza di cittadini, volontari e rappresentanti di lista muniti di regolare tesserino.

Le operazioni di voto si stanno svolgendo regolarmente nelle cinque sezioni del paese, grazie al lavoro puntuale dei presidenti di seggio: Barbara Morena (Sezione 1), Carmela D’Aniello (Sezione 2), Francesco Farina (Sezione 3), Carmela Minchillo (Sezione 4) e Tommaso Vignale (Sezione 5).

Alle ore 12, a Guglionesi si registra la seguente affluenza parziale: 12.23%, con 644 elettori che hanno compiuto la propria scelta; un dato leggermente in calo rispetto a due anni fa, quando alle 12 furono 658 gli aventi diritto recatisi alle urne, pari al 12,51%.

Al momento, nessuno degli altri tre candidati sindaci si è ancora recato al seggio per esprimere il proprio voto. Alle ore 12:11 ha votato Riccardo Vaccaro, candidato per la lista Progetto Comune per Guglionesi. Gli altri candidati in corsa sono Giuseppe Aristotile (Guglionesi Progressista), Bartolomeo Antonacci (Guglionesi nel Cuore) e Vincenzo “Jimmy” Rossi (Guglionesi può cambiare). La loro presenza è attesa nelle prossime ore e potrebbe attirare ulteriore attenzione nei pressi dei plessi scolastici dove si vota.

Nella foto uno dei voti acquisiti a domicilio, depositati nell’urna dalla presidente della sezione 1, Barbara Morena.

I seggi resteranno aperti oggi fino alle ore 23 e riapriranno domani, lunedì 26 maggio, dalle 7:00 alle 15. Lo scrutinio comincerà subito dopo la chiusura delle urne.

Guglionesi si prepara così a voltare pagina, con una campagna elettorale tutta giocata sul territorio e l’attesa per un voto che segnerà la fine del periodo di gestione commissariale.