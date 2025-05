TERMOLI. Si è svolta questa mattina, venerdì 30 maggio, alle ore 11:30, una conferenza stampa di informazione e invito al voto a cura del Comitato Regionale per il Sì ai referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Presenti rappresentanti delle varie forze che hanno dato vita al Comitato: Anpi, Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Rifondazione Comunista, Comitato per i 5 Sì, Europa Verde-Avs, La Fonte.

«Riteniamo indispensabile, a pochi giorni dalla data prevista, rivolgere un appello a tutti i cittadini molisani per una partecipazione di massa al voto per i referendum; indipendentemente dalla posizione che ognuno ha espresso, quello del voto resta un diritto-dovere conquistato a caro prezzo: rinunciarvi significa lasciare che altri decidano il nostro destino e siano arbitri delle nostre scelte sul futuro lavorativo dei giovani, sulle tutele ormai vanificate per il mantenimento del proprio lavoro e per la sicurezza dei luoghi e delle modalità con cui lavoriamo, sulla possibilità di accedere più rapidamente alla cittadinanza italiana per chi ne ha i requisiti.

Consideriamo inaccettabili e stigmatizziamo con decisione gli irresponsabili appelli all’astensione dal voto, ripetuti a oltranza da alte cariche dello Stato e del Governo: essi rivelano una ben scarsa conoscenza e considerazione dei principi istituzionali sanciti dalla Costituzione.

In un periodo triste in cui risuonano tragiche voci di guerra e si parla solo di armi e armamenti, ribadiamo che l’unica arma di cui disponiamo per cambiare ciò che non condividiamo è il voto: non ascoltiamo chi trae evidenti vantaggi dalla rinuncia al voto, andiamo TUTTI a votare. E votiamo SÌ!».