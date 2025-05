Approvati in Consiglio comunale il rendiconto consuntivo e le Tariffe Tari 2025

TERMOLI. Cinque adempimenti di carattere finanziario approvati nella sessione odierna del Consiglio comunale, a Termoli, in poco più di un’ora di discussione, sono stati approvati, coi soli voti della maggioranza, la variazione d’urgenza al Bilancio di previsione, il rendiconto di gestione del 2024 (primo dell’era Balice), le Tariffe Tari 2025, la variazione al Documento unico di programmazione e la Strategia di sviluppo urbano sostenibile.

In apertura di seduta, su richiesta della consigliera Marcella Stumpo, osservato un minuto di silenzio per le vittime a Gaza, infine, cordoglio in aula per la morte di Pasquale Scutti.