Crisi a Palazzo San Giorgio, Patriciello: «Pronti a mandare a casa il centrosinistra incapace»

CAMPOBASSO. «Sulla crisi politica in corso nel Comune di Campobasso ho letto e ascoltato nelle ultime ore ricostruzioni su cui credo sia opportuno fare chiarezza». Così l’onorevole Patriciello sulla crisi del Comune di Campobasso.

«Partendo da un punto fermo: la Lega è e resterà all’opposizione della sindaca Forte. Come già concordato con gli alleati del centrodestra, aspettiamo l’esito del ricorso elettorale. Dopodiché siamo pronti ad andare dal notaio per la firma e per mandare a casa un centrosinistra che si è dimostrato incapace di dare al nostro capoluogo un’amministrazione degna di questo nome– prosegue Patriciello- Per quanto riguarda, invece, la presenza in Consiglio comunale di Alberto Tramontano e Sandra De Lucia, mi sembra evidente che si sia trattato meramente di una questione tecnica e non di un atto politico di supporto al centrosinistra. Tramontano era presidente della Commissione Statuto e Regolamenti e, dopo un confronto tra loro, hanno ritenuto istituzionalmente doveroso essere presenti per assicurare il normale svolgimento dei lavori consiliari. Ma nulla di più: tanto è vero che ha successivamente rinunciato a mantenere la carica di Presidente di Commissione, nonostante godesse della fiducia di tutti i consiglieri comunali (di ogni schieramento).

Ed è questo il vero atto politico. Qualunque tentativo di travisare il comportamento della Lega è quindi assolutamente fuori luogo. Siamo e resteremo una forza politica coerente. Come abbiamo dimostrato anche in Provincia di Isernia, dove Vincenzo Scarano, consigliere provinciale della Lega, è stato il solo a votare contro il bilancio di previsione 2025-2027».