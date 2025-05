ROMA. Dl Cittadinanza. Della Porta (FdI): Essere cittadini italiani non è solo un diritto, è un privilegio.

“Non vogliamo rendere difficile diventare cittadini italiani, ma giusto. Essere cittadini italiani non è solo un diritto, ma un privilegio che si conquista con un atto d’amore”. Così in Aula del Senato, durante la discussione generale sul dl Cittadinanza, il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

“La cittadinanza – prosegue – non può essere lasciata alla mercè di agenzie spregiudicate, che lucrano e attivano richieste in favore di persone prive di alcun legame con l’Italia, che talvolta usano il passaporto per avere accesso legale in altri Stati. La cittadinanza non può essere svenduta e questo provvedimento – conclude Della Porta – si pone l’obiettivo di mettere fine a pratiche anomale se non illegittime”.