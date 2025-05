Elezioni amministrative: urne aperte a Guglionesi, è l’unico comune del Molise

GUGLIONESI. Elettori chiamati alle urne a Guglionesi, sono 5.265 (3.973 senza gli iscritti all’Aire) per eleggere il nuovo sindaco e l’amministrazione comunale. I seggi si sono insediati ieri, cinque le sezioni.

L’atmosfera a Guglionesi è elettrica: i cittadini sono chiamati oggi alle urne per decidere chi guiderà l’amministrazione comunale nei prossimi cinque anni. Tra comizi, dibattiti pubblici e confronti serrati, la campagna elettorale entra nel vivo con quattro candidati pronti a contendersi la guida del Comune in un momento cruciale per il futuro della comunità.

Le elezioni arrivano dopo oltre un anno di commissariamento seguito alle dimissioni dell’ex sindaco Antonio Tomei. Il ritorno alle urne segna una svolta attesa, in un paese che ha vissuto mesi di transizione amministrativa e che ora guarda con rinnovata attenzione alla politica locale.

A sfidarsi sono:

Giuseppe Aristotile , con la lista Guglionesi Progressista, che propone un programma orientato all’innovazione sociale, alla sostenibilità e al coinvolgimento giovanile.

, con la lista Guglionesi Progressista, che propone un programma orientato all’innovazione sociale, alla sostenibilità e al coinvolgimento giovanile. Riccardo Vaccaro , con Progetto Comune per Guglionesi, che punta a un’amministrazione solida e concreta, vicina alle esigenze quotidiane della cittadinanza.

, con Progetto Comune per Guglionesi, che punta a un’amministrazione solida e concreta, vicina alle esigenze quotidiane della cittadinanza. Bartolomeo Antonacci , con Guglionesi nel Cuore, che basa la sua proposta sul radicamento territoriale, il rilancio del centro storico e l’attenzione al patrimonio culturale.

, con Guglionesi nel Cuore, che basa la sua proposta sul radicamento territoriale, il rilancio del centro storico e l’attenzione al patrimonio culturale. Vincenzo “Jimmy” Rossi, con Guglionesi può cambiare, che si presenta come volto alternativo, deciso a rompere con la gestione tradizionale della cosa pubblica.

Temi centrali dei programmi sono il contrasto allo spopolamento, la riqualificazione urbana, il rilancio delle attività produttive e artigianali, e una nuova attenzione per i giovani e gli anziani. L’assenza di partiti politici nazionali nella competizione ha lasciato spazio a formazioni civiche, animate da cittadini che rivendicano appartenenza, autonomia e spirito di servizio.

Urne aperte dalle 7 alle 23 di oggi, domenica 25 maggio e dalle 7 alle 15 di domani, lunedì 26.