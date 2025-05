«Energia Pulita: la maggioranza di centrodestra affossa la nostra richiesta di trasparenza»

TERMOLI. A distanza di un giorno e mezzo, dalla serata di martedì scorso, 29 aprile, arriva il commento critico dell’opposizione di centrosinistra, che mette in rilievo come il centrodestra e la sua maggioranza abbiano affossato la richiesta di trasparenza dei gruppi di minoranza.

«Martedì 29 aprile, durante il Consiglio Comunale di Termoli, si è consumata un’altra brutta pagina dell’attuale amministrazione di centrodestra.

Su espressa richiesta della minoranza, è stato trattato come primo punto all’ordine del giorno la mozione presentata dai gruppi consiliari di opposizione PD, Voglia di Termoli e Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra. Lo scorso 4 marzo, a seguito dell’avviso di conclusione delle indagini notificato dalla DDA di Campobasso a 47 indagati – tra cui figura anche il Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, e la società Energia Pulita s.r.l. – si chiedeva al sindaco di Termoli e al Consiglio Comunale di istituire una Commissione Speciale di approfondimento con il compito di esaminare in dettaglio gli atti amministrativi e gli iter decisionali relativi a Energia Pulita s.r.l., oltre alla produzione documentale.

Va precisato che, viste le lungaggini nella convocazione del Consiglio Comunale, abbiamo deciso di richiedere la convocazione di un Consiglio straordinario per trattare l’argomento oggetto della mozione, vista la delicatezza e l’importanza del tema. Il Consiglio si è finalmente tenuto a distanza di quasi due mesi dalla presentazione della mozione.

La discussione è stata molto accesa, e la maggioranza, ancora una volta, ha preferito non approfondire l’argomento, bocciando in maniera compatta la nostra richiesta di istituire una Commissione Speciale per analizzare tutta la documentazione relativa agli atti amministrativi e agli iter decisionali relativi a Energia Pulita s.r.l., minimizzando la gravità del quadro indiziario emerso dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari già notificato alle parti coinvolte. Il sindaco Balice, quando dichiara che “Termoli non è Gomorra”, sembra dimenticare – forse volutamente – le ipotesi di reato configurate a carico degli indagati e della società Energia Pulita, la quale svolgeva un servizio di pubblica utilità.

CI SEMBRA DI RIVEDERE LO STESSO ATTEGGIAMENTO CHE SEMPRE QUESTA AMMINISTRAZIONE HA AVUTO CON LA QUESTIONE GIGAFACTORY, laddove, di fronte ai rischi concreti da noi evidenziati circa la mancata realizzazione della Gigafactory, invece di preoccuparsi di battersi per la difesa del nostro territorio e dei lavoratori, ci dicevano di stare tranquilli e di non strumentalizzare i fatti per mera propaganda elettorale. E’ sotto gli occhi di tutti ciò che è accaduto e le difficoltà che la Stellantis oggi sta vivendo.

Nonostante questa amministrazione tenti di imbavagliare l’opposizione, noi continueremo ad esercitare con responsabilità il nostro mandato, chiedendo trasparenza e legalità, sempre nell’interesse della nostra città», lo affermano i gruppi consiliari di minoranza Partito Democratico, Voglia di Termoli, Termoli Bene Comune -Rete della Sinistra.