«Guglionesi può cambiare», presentazione ufficiale del candidato sindaco Jimmy Rossi e della lista

GUGLIONESI. Guglionesi si prepara per le elezioni amministrative del 25 e 26 maggio 2025, un appuntamento cruciale per il futuro della comunità. Tra le liste in corsa, si distingue “Guglionesi può cambiare”, che si presenterà ufficialmente ai cittadini oggi, domenica 11 maggio, alle ore 18:30 presso il Salone Casa del Fanciullo.

A guidare la lista è Vincenzo Rossi, noto come “Jimmy”, che si propone come candidato con l’obiettivo di portare rinnovamento e nuove prospettive alla gestione del comune. Durante l’incontro, i membri della lista illustreranno il programma e i punti chiave della loro visione per Guglionesi, ponendo l’accento su iniziative volte a migliorare il territorio e la qualità della vita dei cittadini.

L’evento rappresenterà un’occasione importante per il confronto diretto con la comunità, un’opportunità per ascoltare proposte e accogliere suggerimenti. Al termine della presentazione, i partecipanti potranno continuare il dialogo presso la sede elettorale, dove sarà offerto un buffet.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per conoscere da vicino la squadra e le idee che potrebbero disegnare il futuro di Guglionesi.