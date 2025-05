I “numeri” dell’attività comunale: il rendiconto 2024

TERMOLI. Il rendiconto finanziario è uno strumento contabile che sintetizza le attività economiche e finanziarie svolte dall’ente durante l’anno, rappresentando una sorta di bilancio consuntivo. Esso certifica entrate e spese effettivamente sostenute, consente di valutare la gestione dell’ente, la realizzazione dei programmi e l’efficacia delle politiche pubbliche, e di verificare la sostenibilità finanziaria del Comune. Si tratta quindi di un documento essenziale in termini di trasparenza, responsabilità finanziaria e valore pubblico, cioè in relazione al benessere che le politiche pubbliche riescono a generare per la collettività.

E’ questa la descrizione fornita ieri dall’assessore al Bilancio, Michele Cocomazzi, che ha illustrato ieri in Consiglio comunale alcuni dati salienti:

Il risultato di amministrazione mostra un avanzo di gestione disponibile di circa 230.000 euro , con un fondo di cassa consolidato pari a 19.339.000 euro .

mostra un , con un . Questa cifra tiene conto del pagamento di debiti fuori bilancio per circa 1,7 milioni di euro nel 2024, relativi a posizioni debitorie storiche.

nel 2024, relativi a posizioni debitorie storiche. Rispetto al 2023, si registra una lieve riduzione del fondo di cassa, da 21,6 milioni a 19,3 milioni, proprio a causa della chiusura di queste pendenze.

Abbiamo poi dichiarato come di dubbia esigibilità crediti tributari per circa 11 milioni di euro: ciò ha portato a una riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità a circa 10 milioni, un passo importante che ha ricevuto una valutazione positiva dalla Corte dei conti, anche a seguito di una recente audizione con un’analisi sugli ultimi 7 anni di attività dell’ente.

Un altro elemento da sottolineare è il fondo rischi contenziosi, oggi pari a circa 4,5 milioni di euro. Un dato importante, se si considera che negli anni precedenti all’amministrazione guidata da Francesco Roberti e poi da Nico Balice, il fondo si aggirava attorno agli 800.000 euro. Questo significa che oggi il Comune è molto più attrezzato per far fronte a eventuali passività legali.

In conclusione, l’auspicio è quello di continuare a garantire la tenuta dei conti pubblici, grazie al presidio attento da parte della struttura comunale e al monitoraggio continuo degli equilibri di bilancio, anche in corso d’anno. Sottolineo infine un dato molto positivo: i pagamenti del Comune avvengono in media entro 21 giorni, ben al di sotto dei 30 giorni previsti dalla normativa nazionale. Questo è segno di una buona gestione e di un Comune che onora i suoi impegni con puntualità».