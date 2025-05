Il centrodestra molisano: «Indisponibili ad accordi o compromessi sulla crisi politica del capoluogo»

CAMPOBASSO. Tiene banco la crisi politica a Palazzo San Giorgio: I coordinatori del centrodestra del Molise si dichiarano distanti da qualsiasi forma di accordo o compromesso.

«Le segreterie regionali dei partiti del centrodestra molisano – Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, Unione di Centro, Popolari per l’Italia – ribadiscono con fermezza la solidità e la coerenza della coalizione. In merito alla situazione politica del Comune di Campobasso, desideriamo sottolineare che gli sviluppi recenti non coinvolgono né riflettono la linea politica della nostra coalizione.

Rimaniamo distanti da qualsiasi forma di accordo o compromesso che non sia coerente con i valori e le aspettative dei nostri elettori. La nostra opposizione a livello comunale è stata e continuerà a essere responsabile, trasparente e rispettosa del mandato ricevuto anche in considerazione del risultato elettorale acquisito al primo turno, che ha visto premiata la coalizione di centrodestra con una percentuale di circa il 53% e la maggioranza dei Consiglieri Comunali. A testimonianza della nostra coerenza e del nostro impegno per la legalità e la trasparenza, abbiamo presentato un ricorso al Tar Molise riguardante presunte irregolarità commesse dal centrosinistra nella presentazione delle liste durante le ultime elezioni comunali di Campobasso. La discussione di tale ricorso è prevista per i primi giorni del prossimo mese di luglio e confidiamo che la giustizia amministrativa possa fare piena luce sulla questione.

La prossima settimana, la coalizione del centrodestra si riunirà con tutti i propri eletti per consolidare e rafforzare il messaggio di unità e coerenza che ci contraddistingue. Questo incontro sarà l’occasione per ribadire il nostro impegno a lavorare con determinazione e responsabilità per il futuro del nostro Comune, nel rispetto dei principi che ci uniscono e della fiducia che i cittadini molisani hanno riposto in noi. Rinnoviamo dunque il nostro impegno a interpretare con serietà, coerenza e trasparenza il mandato ricevuto dai molisani».

Così, in una nota, il senatore e coordinatore di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito, il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Filoteo Di Sandro, il coordinatore regionale della Lega, Aldo Patriciello, il coordinatore regionale di Noi Moderati, Fabio Cofelice, il segretario regionale di Popolari per l’Italia, Vincenzo Niro, e Teresio Di Pietro per l’Unione di centro.

