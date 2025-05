«Il diritto alla salute è una cosa seria, non può essere oggetto di propaganda come negli ultimi sette anni»

TERMOLI. Antonio Giuditta, da segretario del circolo Pd di Termoli, interviene nel dibattito sulla sanità pubblica: “Il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente garantito e va trattato come tale non certo come oggetto di propaganda“.

«La sanità al primo posto. Al Molise serve oltre 1 miliardo di euro. Azzeramento del debito e uscita dal commissariamento.

Da queste promesse, sbandierate ai quattro venti durante le ultime elezioni politiche dai candidati di centro destra poi eletti alla Camera e al Senato Cesa. Lotito e Della Porta, sono trascorsi ormai tre anni. Tutti uniti per lavorare al Decreto Molise e poi il nulla. Nei mesi scorsi il Senatore Lotito rivendica di aver ottenuto lui i 90 miliardi per la sanità molisana e non la collega di Fratelli d’Italia l’On.le Lancellotta.

La sanità e il diritto alla salute sono temi seri e non trofei da contendersi. Notizia di ieri sembrerebbe che al termine del tavolo tecnico per l’attuazione del DM 70 “Decreto Balduzzi” la nostra regione sia stata bocciata e a farne le spese dovrebbero essere due reparti fondamentali: emodinamica e punto nascita o dell’ospedale “San Timoteo” di Termoli o del “Veneziale” d’Isernia.

Tutto questo nel silenzio più totale, anzi mi correggo, più che nel silenzio nell’ormai sistematica abitudine di questo Governo Regionale di sminuire la notizia perché gli allarmisti siamo sempre noi….il Presidente Roberti infatti afferma di non avere notizie sul tavolo tecnico, ma che c’è un dialogo con il Ministro Schillaci e aggiunge che non sono mai stati stanziati prima d’ora così tanti importanti fondi in favore della sanità molisana come fatto con l’ultima Legge Finanziaria.

Vorrei ricordare al buon Roberti che l’unico Governo che stanziò circa 400 milioni di euro per azzerare il debito della sanità molisana fu quello a guida Prodi nel 2006 ma poi, come tutti sappiamo seguì un commissariamento, che permane ancora oggi.

Non ci bastano più le dichiarazioni su quanti medici sono stati assunti, che è sicuramente un dato positivo, noi cittadini vogliamo sapere quando e come questo governo pensa di uscire dal commissariamento. Sono ormai sette anni che il centrodestra governa la Regione Molise».