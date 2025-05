Il nuovo Consiglio comunale a Guglionesi

GUGLIONESI. A Guglionesi il ritorno è servito: Bartolomeo “Leo” Antonacci è stato rieletto sindaco, conquistando 881 voti e il 30,04% delle preferenze, superando di misura gli altri tre candidati in corsa. È il suo terzo mandato dopo le esperienze da primo cittadino tra il 2008 e il 2018. Con la lista civica di centrodestra “Guglionesi nel Cuore”, Antonacci torna in Comune dopo una tornata elettorale molto combattuta.

Il commento più condiviso sui social?

“Dopo Leone XIV, adesso c’è Leo III” – un modo ironico per celebrare il tris dell’ex sindaco, giocando sul tono da monarchia pontificia e numerazione romana.

Le urne si sono chiuse con un’affluenza del 57,36%. Antonacci avrà ora il compito di guidare Guglionesi fuori dal commissariamento durato oltre un anno e di ridare stabilità amministrativa al paese.

Una sfida aperta fino all’ultimo voto

La competizione è stata particolarmente combattuta:

Riccardo Vaccaro ha ottenuto 816 voti (27,81%)

Giuseppe Aristotile 759 (25,90%)

Vincenzo “Jimmy” Rossi 477 (16,27%)

Con una affluenza del 57,36% (3020 votanti su 5265 iscritti), i cittadini hanno affidato alla lista vincente otto seggi in Consiglio, mentre alle tre liste di opposizione andrà un seggio ciascuna. In opposizione entra anche il candidato consigliere più votato della seconda lista. Gianni Ciccarone che con 150 voti risulta essere il candidato più votato in assoluto di tutta la competizione elettorale.

In testa alla lista dei candidati consiglieri di maggioranza figura Marco Basler con 143 voti, seguito da Nicola Bucci (134), Gianluca Zarlenga (104) e Paolo Lamanda (92). A completare il gruppo di maggioranza ci sono Alberto Pelusi (55), Cristina Fulvio (50), Dalila D’Alò (47) e Carola Talia (29).

Restano esclusi, per una manciata di preferenze, Francesco Ciuffolo (28), Fabio Fulvio (23), Daniela D’Onofrio (20) ed Emiliano Umbertino (17).

I dati sono ancora in attesa di ufficialità. Questi quelli pervenuti fino ad ora.

Alberta Zulli