L’intervista al candidato sindaco Pino Aristotile: “Guardiamo insieme al futuro di Guglionesi”

GUGLIONESI. La corsa per le amministrative di Guglionesi è iniziata, e con essa anche le nostre interviste ai candidati sindaci.



Pino Aristotile, classe ’70, operaio, sposato, due figli e una lunga militanza politica alle spalle, è il primo ad averci concesso il suo tempo.

Scende in campo per la prima volta come candidato sindaco della lista Guglionesi Progressista, un progetto nato dall’unione di forze progressiste del territorio, realtà civiche locali e singoli soggetti.

Nel corso dell’intervista, Aristotile ha illustrato i punti salienti del programma. «Il nostro progetto nasce per durare, per rimettere al centro le persone, non i personalismi», ha ribadito.

La lista si propone come alternativa concreta, basata su competenza, ascolto e rinnovamento, puntando a ricostruire un tessuto sociale frammentato da anni di contrapposizioni sterili.

Alla nostra domanda se il Partito democratico sia compatto nel sostenerlo, Aristotile ha risposto con fermezza: «Nella mia lista c’è anche la segretaria del Pd, quindi i dubbi li lascio agli altri».

Un’affermazione che mira a sgomberare il campo da eventuali malumori interni e a rafforzare l’immagine di una coalizione solida e determinata.

Appuntamento sabato 3 maggio, alle ore 18:30, per l’inaugurazione della sede. “Vi aspetto” ha detto Aristotile. “La sede è aperta a tutti”.

Alberta Zulli