‘Molise – Le radici del Sud – La Forza dell’Italia’, Stati Generali del Mezzogiorno: la tappa a Termoli

TERMOLI. ‘Molise – Le radici del Sud – La Forza dell’Italia’, Stati Generali del Mezzogiorno: tappa in Molise, a Termoli, dalle ore 15,30 di venerdì 30 maggio 2025 al Lumia Hotel di Corso Fratelli Brigida, al civico 102.

Una importante giornata di confronto, promossa da Forza Italia, per accendere i riflettori sul futuro del Mezzogiorno con la partecipazione di esponenti del Governo, del Parlamento, delle Regioni e delle realtà territoriali del partito azzurro.

L’evento vuole mettere in risalto il Mezzogiorno quale risorsa del Paese: impegno che sta portando avanti Forza Italia per un Sud protagonista, produttivo, moderno e capace di crescere, grazie alla buona politica.

Dalle 15,30, a introdurre e moderare sarà il Sen. Claudio Lotito, Segretario Regionale di Forza Italia.

A seguire, ad aprire i lavori: il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti; l’On. Francesco Cannizzaro, Responsabile Dipartimento Sud e Segretario Regionale Calabria; con un video-collegamento dell’On. Antonio Tajani, vice-premier, Ministro degli Esteri e Segretario Nazionale di Forza Italia.

Dalle 16 il panel dal tema ‘Forza Italia di Governo’ con la partecipazione dell’On. Tullio Ferrante, Sottosegretario Infrastrutture e Trasporti; dell’On. Francesco Paolo Sisto, vice-Ministro Giustizia; dell’On. Valentino Valentini, vice-Ministro Imprese e Made in Italy; della Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme; del Sen. Paolo Zangrillo, Ministro della Pubblica Amministrazione.

Dalle 16,30 il momento di confronto ‘Forza Italia in Parlamento’ con l’On. Catia Polidori, Segretaria Nazionale Azzurro Donna; il Sen. Francesco Silvestro, Presidente Commissione Parlamentare Questioni regionali; l’On. Paolo Barelli, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati; il Sen. Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica.

Dalle ore 17 ‘Forza Italia in Molise’ gli interventi dell’assessore regionale Andrea Di Lucente, del capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale del Molise, Nicola Cavaliere, e del consigliere regionale Roberto Di Baggio.

Dalle ore 17,30 la conclusione con il momento di confronto ‘Forza Italia di Territorio’, al quale interverranno: il sindaco di Termoli, Nicola Balice; il segretario cittadino di Campobasso, Domenico Esposito; il segretario provinciale di Campobasso, Orazio Civetta; il segretario provinciale di Isernia, Manolo Sacco; il segretario regionale dei Giovani Azzurri, Liberato Matticoli; la segretaria regionale Azzurro Donna, Linda Dall’Olio; Antonio Potenza, segretario regionale senior.