Noi Moderati: “Sindaca Forte senza maggioranza, si dimetta”

CAMPOBASSO. “La sindaca di Campobasso Marialuisa Forte prenda atto che non ha più la maggioranza in Consiglio Comunale e si dimetta facendo un atto di coerenza politica”, questo quanto dichiarato dal Coordinatore regionale del Partito Noi Moderati, Fabio Cofelice in seguito a quanto deciso dal Consiglio Direttivo Regionale del Partito riunitosi nella serata di ieri 26 maggio.

“E’ ora di fare chiarezza in merito a quanto accaduto nei giorni scorsi a seguito della crisi aperta a Palazzo San Giorgio dal Cantiere Civico, che forse ha dimenticato, o finge di dimenticare, che la stessa maggioranza che oggi contesta e dalla quale prende le distanze, è la stessa che ha sostenuto al ballottaggio, in virtù di un patto politico interessato che niente aveva a che fare con la Politica, almeno con quella con la ‘P’ maiuscola.

Ed è bene che si chiarisca, anche in modo netto, che se al tavolo dei Segretari dei Partiti della coalizione di centrodestra, ‘Noi Moderati’ ha condiviso la linea di attendere la sentenza del TAR prevista per il 16 luglio, ciò è stato fatto solo per avere il tempo di aprire un dialogo all’interno del partito.

Una cosa è quindi certa; Noi Moderati dice no, opponendosi fermamente a ogni tipo di “inciucio” da qualsiasi parte politica provenga, e nessuno mai potrà permettersi di tirarci forzatamente in una direzione diversa. Mi auguro che la Sindaca Forte – conclude il Consigliere Cofelice – intenda dimettersi, visto che è senza maggioranza, diversamente, i consiglieri comunali di Noi Moderati sono pronti a sfiduciare la sindaca del capoluogo, ponendo fine a questa amministrazione inoperosa e litigiosa, nonché a questo spettacolo indecoroso che i cittadini del capoluogo regionale non meritano“.