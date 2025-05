Partecipazione al voto: «Facciamo il nostro dovere»

TERMOLI. Anche campagna referendaria in centro, ieri sera, oltre al Corteo Medievale, dove dalle 18.30 alle 20.30, la formazione Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra ha organizzato un presidio informativo in via Adriatica, angolo Corso Nazionale, per sensibilizzare i cittadini sui cinque referendum che si terranno l’8 e 9 giugno. L’iniziativa rientra nelle attività promosse dal Comitato Regionale per il Sì, che sta portando avanti una campagna di informazione sul territorio, alla presenza della capogruppo in Consiglio comunale, Marcella Stumpo, e di altri attivisti.

Durante l’evento, gli attivisti hanno distribuito materiale informativo e dialogato con i passanti, sottolineando l’importanza della partecipazione al voto. «Mai come ora è necessario esercitare il nostro dovere di elettori: votare è infatti un dovere, checché ne pensino il ministro Salvini e i suoi colleghi di governo», hanno dichiarato i rappresentanti della Rete della Sinistra.

L’incontro ha visto una buona affluenza di cittadini interessati a conoscere i dettagli dei quesiti referendari, che riguardano temi centrali come diritti dei lavoratori, sicurezza negli appalti e cittadinanza. Gli organizzatori hanno ribadito che il voto referendario rappresenta un’occasione fondamentale per riaffermare il principio sancito dall’articolo 1 della Costituzione, secondo cui «la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione».

Il presidio informativo di ieri è solo una delle tante iniziative previste nella campagna referendaria. La Rete della Sinistra ha annunciato che sarà nuovamente presente in piazza domenica 1° giugno, sempre in via Adriatica, per continuare a informare i cittadini e promuovere la partecipazione al voto.