«Politica del fare in Commissione», 10 mesi di impegno

TERMOLI. Esperienza ormai notevole, quella del consigliere Giuseppe Spezzano, per tutti Toni, in amministrazione comunale.

Dieci mesi fa, Giuseppe (Toni) Spezzano (Termoli Insieme) ha assunto la presidenza della I Commissione Consiliare di Termoli, dando avvio a un’intensa attività amministrativa e politica. Fin dal principio, ha scelto di operare con un metodo collaborativo, coinvolgendo attivamente tutti i componenti della Commissione per scrivere regolamenti condivisi, moderni e funzionali, al di là delle appartenenze politiche. In questo periodo, il lavoro svolto ha portato all’approvazione e alla piena operatività di numerosi regolamenti, che ora sono parte integrante della gestione amministrativa della città. I regolamenti già deliberati dal Consiglio Comunale includono: regolamento cimiteriale umano, regolamento cimiteriale per animali d’affezione, modifiche al Regolamento del Consiglio comunale, regolamento della Tassa di Soggiorno comunale, regolamento per gli stalli rosa, norme per la mensa e refezione scolastica, emendamento alla convenzione della mensa scolastica, regolamento di affrancazione, criteri per la redazione del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e Servizi, piani di Protezione Civile.

Spezzano definisce questa attività come la “politica del fare”, un impegno concreto che ha portato risultati tangibili grazie alla collaborazione tra consiglieri, assessori e il sindaco. L’attività della Commissione non si è fermata qui: sono già in lavorazione nuovi regolamenti, destinati a migliorare ulteriormente la gestione amministrativa e la vita dei cittadini. Tra questi, troviamo: regolamento di Igiene, regolamento per l’Occupazione del suolo pubblico, regolamento Cude (permesso disabili con valore europeo), norme per la somministrazione di alimenti e bevande, regolamento per le piccole e medie strutture di vendita e modifiche ai regolamenti del Consiglio Comunale per l’attivazione dell’archivio streaming delle sedute Un traguardo particolarmente significativo è rappresentato proprio dal Cude, la piattaforma che garantisce la validità europea dei permessi di parcheggio per disabili.

Termoli è il primo comune del Molise ad aderire a questa piattaforma, offrendo ai cittadini con disabilità una maggiore libertà di movimento in tutta Europa. Spezzano sottolinea l’importanza di mantenere informata la cittadinanza sull’attività amministrativa e si impegna a proseguire su questa linea, garantendo aggiornamenti costanti a tutti, non solo agli elettori che lo hanno sostenuto. I risultati di questi primi dieci mesi dimostrano che un’amministrazione pragmatica e collaborativa può portare a cambiamenti concreti per la città. Il lavoro continua, con lo stesso entusiasmo e la volontà di costruire un’amministrazione sempre più efficiente e vicina ai bisogni reali dei cittadini.