Prime scorrettezze in campagna elettorale, diffuso video ‘fake’ di un candidato

GUGLIONESI. Campagna elettorale e scorrettezze a Guglionesi, dove un autore anonimo ha fatto circolare un video fake su un candidato consigliere della lista Progetto Comune per Guglionesi.

“Un episodio increscioso si è verificato di recente, gettando una prima ombra sulla campagna elettorale in corso. L’autore anonimo di un gesto che speriamo resti isolato, ha fatto circolare un video fake per colpire il nostro candidato, Antonio Colafabio. A lui va la mia personale solidarietà, e quella degli altri candidati della lista civica “Progetto Comune per Guglionesi”. Tale circostanza è stata segnalata agli organi competenti per accertarne l’autore. L’intento, oltre che di individuare chi merita di subire le conseguenze di tale comportamento, è quello di arginare gli input negativi di chiunque intenda trasformare la competizione elettorale in una rissa permanente, per deviare l’attenzione degli elettori dai veri problemi sul tappeto. Si registra che l’unica attestazione pubblica di solidarietà sinora pervenuto è quello del candidato sindaco Antonacci, a cui si spera si associno anche quelli degli altri due candidati, per favorire un clima sereno di confronto tra le liste concorrenti”. Così il candidato sindaco Riccardo Vaccaro.

Messaggio di solidarietà anche da parte di Pino Aristotile candidato sindaco per Guglionesi Progressista. Messaggio inviato in privato ma che ribadisce tramite la nostra testata. “Antonio ti esprimo massima solidarietà per il gesto vile. Un abbraccio”.