Progetto Comune per Guglionesi: il messaggio agli elettori

«Gentile elettrice, gentile elettore, il voto del 25-26 maggio 2025 assume un significato particolare per la nostra comunità. La parentesi del commissariamento sta mettendo alla prova uno dei fattori essenziali su cui si fonda una democrazia matura: la fiducia del cittadino nelle istituzioni.

Ove questa fiducia sia carente, inevitabilmente la disaffezione della collettività nei confronti della politica avrà conseguenze negative sull’esercizio del diritto/dovere al voto.

Eppure, queste elezioni sono ancor più importanti di quanto lo siano ordinariamente, proprio perché occorre scegliere amministratori responsabili, a cui affidare le sorti del paese e nei quali poter fare affidamento affinché non si ripeta quanto successo all’inizio del 2024.

I cittadini, che a causa dei quindici mesi di commissariamento hanno maturato la convinzione del “tanto non cambierà nulla”, devono conservare intatta la fiducia su un’alternanza che dia buoni frutti.

Stavolta di cambiato c’è che, grazie al coraggio di “uomini e donne liberi e forti”, c’è un’offerta politica realmente alternativa rispetto a quella di quanti hanno prodotto il declino evidente del nostro paese: marginalizzato dallo sviluppo, abbandonato allo spopolamento, trascurato da politiche di corto respiro, svuotato di funzioni e servizi e ferito nei suoi delicati equilibri ambientali, sociali e culturali.

“Progetto Comune per Guglionesi” nasce proprio dall’esigenza manifestata da cittadini delusi e amareggiati, traditi per aver dato fiducia a una maggioranza che si è disciolta dopo appena otto mesi, a causa di mere dispute interne.

Per trasformare la delusione in speranza, e poi in fiducia, l’unica strada da percorrere è quella di un rinnovamento totale nei metodi e negli uomini, di un nuovo patto da siglare senza mediatori.

Noi proponiamo un autentico cambio di rotta, non le solite dichiarazioni programmatiche prive di sostanza. Insomma, noi rappresentiamo una sfida diretta alle classi dirigenti locali e incarniamo la denuncia del fallimento amministrativo che ha portato al declino di Guglionesi e, pertanto, proponiamo un radicale azzeramento del passato.

Abbiamo avuto coraggio, ma siamo stati motivati dal vostro incoraggiamento iniziale, che via via si è trasformato in passione. Questa passione è diventata a tal punto contagiosa da permetterci di raddoppiare l’impegno che stiamo profondendo in questa campagna elettorale.

Sentiamo il peso e la responsabilità di chi non intende solo vincere queste elezioni, ma si candida a traghettare il paese verso sponde migliori.

L’appello al voto è necessario per il bene comune e una chiamata collettiva alla partecipazione è quanto mai urgente. Solo una mobilitazione vera può invertire la rotta.

Sappiate che il silenzio e l’astensionismo sono gli alleati più preziosi dello status quo.

Siamo arrivati all’ultimo miglio e manca poco al traguardo. Solo grazie al vostro aiuto è possibile arrivarci.

Insieme possiamo farcela.

Grazie di cuore!».

I candidati della lista “Progetto Comune per Guglionesi”.

Alle 20:15 di oggi, venerdì 23 maggio, si terrà il comizio di chiusura della campagna elettorale, presso la villa comunale di Castellara, Largo Garibaldi.