Progetto Comune per Guglionesi: «Il paese deve voltare pagina e insieme si può fare»

«In un panorama politico elettorale cristallizzato, i cui attori, ricorrendo ad operazioni di maquillage, si propongono per recitare lo stesso copione di sempre, “Progetto Comune per Guglionesi” costituisce l’unica alternativa, una scelta differente, un altro destino. Serviva coraggio». Così Progetto Comune per Guglionesi con Riccardo Vaccaro candidato alla carica di sindaco.

«Date le condizioni che si sono venute a creare nella nostra comunità, la scelta di intraprendere il percorso della politica attiva è stata tutt’altro che semplice. Un gruppo di cittadini, animato dalla convinzione che il momento di invertire la rotta non potesse essere ulteriormente rinviato, ha inteso dare corpo e sostanza ad un sentimento diffuso nella comunità. Occorre un ricambio, anche generazionale, per ridare linfa vitale ai valori fondanti di una comunità che sta scivolando, impotente, verso l’apatia sociale. Un adagio recita che se “uno il coraggio non ce l’ha non se lo può dare”, eppure è un sentimento il cui etimo fa direttamente appello al cuore. E noi, non per retorica, sul cuore abbiamo ‘investito”. L’iniziale idea di pochi, fondata sulla più ampia apertura alle “forze fresche”, è stata oggetto di una crescente condivisione. Al traguardo si è giunti a formulare una proposta di impegno civico da mettere a disposizione per il futuro del nostro paese. Nel segno della condivisione, in questi mesi abbiamo elaborato proposte e cercato approcci con altre forze politiche e/o civiche. La nostra propensione all’apertura non ha trovato riscontro, dacché ci veniva chiesto di sacrificare l’unica questione non “negoziabile”, ovvero il principio sulla cui base il nostro gruppo è stato fondato: dare corso al rinnovamento.

Certo, assecondando strategie votate all’opportunismo si potevano auspicare maggiori possibilità di vincere la competizione elettorale. E tuttavia una vittoria elettorale che non possa concretizzarsi nella reale possibilità di invertire il corso della politica attuale, condannando il paese a quell’immobilismo che ha caratterizzato le recenti amministrazioni, non la potremmo considerare una vittoria. La nostra compagine, a differenza delle altre, chiede a voi elettori un voto che rappresenti un quid pluris, qualcosa in più della ordinaria preferenza ad una lista: mandare in pensione un’intera classe politica che ha fallito sul piano dei risultati conseguiti. Noi, ovviamente, rappresentiamo lo strumento, ma i veri protagonisti di questo cambiamento siete voi elettori.

I detrattori, da tempo all’opera nei nostri esclusivi confronti, probabilmente rivendicheranno l’unica dote da esibire in astratto: l’esperienza amministrativa. Se fosse una dote da invocare oggi, ci chiediamo in che modo sia stata sperperata in questi anni dato che gli amministratori di lungo corso non ne hanno tratto alcun giovamento?

I nostri candidati sono uomini e donne che hanno dimostrato capacità nella loro vita professionale e nei vari aspetti della vita comunitaria. E, soprattutto, hanno risposto all’appello di un impegno civico senza sponsor politici e promesse di ricompense future. All’individuazione dei candidati si è giunti seguendo le scelte dell’intero gruppo che, proprio perché numeroso, ha scelto da subito di improntare tutte le decisioni a principi di democraticità.

Siamo consapevoli che amministrare, nelle attuali condizioni, non sarà impresa semplice. Le precedenti amministrazioni hanno lasciato in eredità macerie diventate ormai strutturali. Dalla nostra vi è l’entusiasmo e la voglia di fare secondo i crismi, affidandoci, se e quando servirà, a persone scelte in base alle proprie competenze e non con metodi clientelari.

In conclusione, noi crediamo che Guglionesi debba voltare pagina, ma che occorra farlo in fretta e radicalmente. “Progetto Comune per Guglionesi” intende farlo, con l’aiuto di tutti voi. Sì può fare!».