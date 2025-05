Rendiconto 2024 e Tariffe Tari in Consiglio comunale

TERMOLI. Tornerà a riunirsi giovedì prossimo, 29 maggio, il Consiglio comunale a Termoli.

Il presidente Annibale Ciarniello ha convocato la seduta alle ore 8:30 in prima convocazione e per il giorno 30-05-2025 alle ore 9:30 in seconda convocazione presso la sala consiliare, in seduta ordinaria, in forma telematica anche in modalità mista, per la trattazione del seguente:

– Ordine del giorno

1. Deliberazione di Giunta n. 81 del 10-04-2025, avente ad oggetto: “variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2025/2027 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N.267/2000)” – ratifica.

2. Approvazione rendiconto della gestione per l’esercizio 2024 ai sensi dell’art. 227 del d.lgs. 267/2000.

3. Approvazione tariffe tari 2025.

4. Documento unico di programmazione per il periodo 2025/2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000) – 1 variazione.

5. Strategia di sviluppo urbano sostenibile – area urbana di termoli – fondi por molise fesr/fse 2021/2027 – approvazione atti.