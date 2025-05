Rete della Sinistra in campo per il Sì ai Referendum

TERMOLI. Domani, sabato 10 maggio 2025, dalle ore 18.30 alle ore 20.30 gli attivisti di Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra saranno presenti a Termoli in via Adriatica angolo Corso Nazionale con un gazebo informativo sui referendum dell’8-9 giugno 2025.

«Alla vergognosa mancanza di informazione dei media nazionali il Comitato Regionale per il Sì ai 5 Referendum, cui abbiamo immediatamente aderito, sta rispondendo con una presenza serrata sul territorio, distribuendo materiale informativo, organizzando incontri con esperti, ricordando incessantemente ai cittadini che la partecipazione al voto è fondamentale.

Saremo in piazza anche domenica 25 maggio e domenica 1° giugno, negli stessi orari e nello stesso luogo.

Di fronte alla evidente involuzione autoritaria del governo nazionale, che comprime i diritti costituzionali di manifestazione, opinione e riunione, la partecipazione al referendum è la più forte riaffermazione possibile dell’articolo 1 della nostra Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.

E’ quindi essenziale informarsi e andare a votare per questi referendum.

Esercitiamo i nostri diritti, affinché non ci vengano sottratti per la nostra colpevole pigrizia e indifferenza!», arringa Marcella Stumpo, per la componente Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra.