The day after: Antonacci torna a ‘guidare’ Guglionesi

GUGLIONESI. Leo Antonacci conquista la fascia di sindaco di Guglionesi per la terza volta, con una vittoria netta che sancisce il ritorno di una figura ormai storica nella politica locale. Con il 30,02% dei voti (881 preferenze), Antonacci guida la lista Guglionesi nel Cuore verso una chiara maggioranza, ottenendo otto seggi in Consiglio comunale.

L’affluenza si è attestata al 57,36%, a testimonianza di un’attenzione concreta da parte della cittadinanza nonostante il clima elettorale teso. I principali sfidanti, Vaccaro, Aristotile e Rossi, si fermano rispettivamente al 27,81%, 25,90% e 16,27%.

Tra i commenti positivi, qualcuno ha voluto congratularsi con il neo sindaco, augurandogli di affrontare questo nuovo incarico con determinazione, equilibrio e coraggio, auspicando che possa davvero fare la differenza per il paese. Non sono però mancate osservazioni più caute, quasi ironiche, che sottolineano come la vittoria rappresenti solo l’inizio di una sfida concreta e che a Guglionesi serve più che un semplice “buona fortuna” per rilanciare davvero la comunità.

La città ora guarda con attenzione ai prossimi mesi, aspettandosi dal sindaco e dalla sua squadra risposte su temi cruciali come la ripresa economica e la gestione dei servizi pubblici. “La casa comunale tornerà a essere dei guglionesani” ha dichiarato Antonacci, che ha voluto sottolineare come la fiducia per questa nuova amministrazione sia stata espressa con chiarezza dal popolo di Guglionesi, lasciando così ai commenti negativi il tempo che trovano.

La minoranza intanto si prepara a un’opposizione vigile, pronta a mettere alla prova le promesse della nuova amministrazione.

Alberta Zulli