Una Giunta ‘più’ Forte a Campobasso

CAMPOBASSO. La sindaca di Campobasso, Maria Luisa Forte, ha ufficializzato il nuovo assetto della sua giunta, presentando una squadra di otto assessori. Dopo giorni di incertezza politica, sono stati reintegrati Angelo Marchegiani e Adele Fraracci, che avevano precedentemente lasciato il Cantiere Civico. I due torneranno a occuparsi rispettivamente di politiche sanitarie e diversabilità, cultura e centro storico.

A rafforzare la giunta arrivano anche nuove figure: Pina Panichella del Movimento 5 Stelle, ex assessore nella Giunta Gravina, che assumerà la delega al bilancio, e Lello Bucci del Partito Democratico, incaricato della mobilità. Contestualmente, in Consiglio comunale entreranno Walter Andreola e Nicola Messere.

Un elemento chiave di questa riorganizzazione è stato il supporto ricevuto dai consiglieri Vincenzo De Iasio e Antonella Trivisonno, che hanno permesso di consolidare la maggioranza e di rendere possibili le nuove nomine.

La sindaca Forte ha tenuto a precisare che queste modifiche non comporteranno un aumento dei costi per l’amministrazione comunale. La nuova squadra, dunque, si appresta a lavorare per affrontare le sfide della città con una rinnovata coesione politica.