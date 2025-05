Cala Sveva Beach Club: eccellenza balneare italiana l’ambito riconoscimento al Gran Galà di Milano

TERMOLI. Punta di diamante sulla costa molisana, Cala Sveva Beach Club si conferma un punto di riferimento per il turismo balneare italiano. Situato a Termoli, questo stabilimento incarna l’eleganza e la qualità, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza esclusiva tra mare cristallino, servizi di alto livello e un’atmosfera raffinata.

La recente assegnazione dei tre ombrelloni al Gran Galà dei Beach Club di Milano, nella cornice dell’Excelsior Hotel Gallia, icona meneghina, rappresenta un prestigioso riconoscimento per Cala Sveva, che si distingue per la cura della location, l’attenzione alla sostenibilità e l’innovazione nei servizi. Questo evento, che premia le migliori spiagge italiane, ha visto la partecipazione di numerosi stabilimenti selezionati per la loro eccellenza, con Cala Sveva tra i protagonisti assoluti.

Fabrizio Vincitorio: ambasciatore dell’Eccellenza balneare

A rappresentare Cala Sveva al Gran Galà di Milano è stata Fabrizio Vincitorio, figura chiave nella gestione e nello sviluppo dello stabilimento insieme, che con la moglie Giorgia Boccingher e il figlio CarloAlberto che sottolineano l’importanza di investire nell’innovazione per garantire un’esperienza unica su visitatori…

“Un ringraziamento va fatto a tutti i ragazzi giovani e meno giovano che in 20 anni di gestione hanno contribuito a raggiungere questo risultato”.

Un futuro di innovazione e tradizione

Cala Sveva Beach Club continua a essere un punto di riferimento per chi cerca un’esperienza balneare di alto livello. Con una combinazione perfetta di tradizione e innovazione, questo stabilimento si conferma tra i migliori d’Italia, pronto a offrire ai suoi ospiti momenti indimenticabili sulla splendida costa di Termoli.

LA GUIDA

Cala Sveva Beach club ottiene i 3 ombrelloni, siamo nel mondo ‘stellato’ degli stabilimenti balneari, in occasione del Gran Galà dei Beach Club verranno premiati gli stabilimenti balneari italiani che hanno saputo differenziarsi per meriti. Le spiagge finaliste in gara, su un totale di 300 selezionate dal giornalista Andrea Guolo e dalla blogger Tiziana Di Masi in veste di consulente esperienziale, sono cinque per ogni categoria che identifica una specifica eccellenza: best location, design, restaurant, spiaggia innovativa, qualità e sostenibilità, heritage, pet friendly, novità dell’anno, migliore spiaggia comunale e miglior beach club d’Italia.

GRAN GALÀ DEI BEACH CLUB

La scelta è il risultato di un viaggio di oltre novemila chilometri lungo la costa italiana, dove ogni beach club ha ricevuto un voto in centesimi in funzione dei servizi proposti: dalla cura della location alla qualità gastronomica, dal design agli aspetti innovativi e tecnologici. Da queste votazioni, è nata una graduatoria finale che ha messo in luce cinque finalisti per ogni categoria e ha portato alla redazione della nuova edizione della “Guida ai migliori beach club d’Italia” (Morellini editore, Milano), la prima dedicata al mondo degli stabilimenti balneari, nella quale mediante una scheda illustrative viene presentata ciascuna delle spiagge prese in considerazione.

IL PORTALE ONLINE PARTNER DELL’EVENTO

Partner della serata è Spiagge.it, portale italiano per la prenotazione online di ombrelloni, con più di duemila strutture balneari affiliate, duecentotrentamila download dell’app mobile e più di settecentomila prenotazioni effettuate, che assegnerà la targa di riconoscimento Spiagge.it Award allo stabilimento considerato più innovativo d’Italia. Illustra al riguardo Gabriele Greco, di Spiagge.it: «Tra i parametri valutati dal nostro team per decretare la spiaggia più innovativa sono state prese in considerazione le tecnologie, i software e gli strumenti utilizzati per favorire le prenotazioni in loco, come ad esempio l’uso di totem interattivi e la marketing automation per fidelizzare i clienti».

Il progetto “Guida ai migliori beach club d’Italia” che affianca alla guida annuale la serata di Galà diventa un’utile occasione di confronto sia per gli operatori del settore che, per la prima volta, hanno a disposizione una mappa completa dell’offerta turistica nel panorama italiano, sia per le istituzioni, in vista dell’applicazione della Direttiva Bolkestein che ha portato alla liberalizzazione delle spiagge italiane e alla revisione del sistema delle concessioni balneari.