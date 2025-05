Ristorante Cian dal 1976 un’ascesa continua

È dal 1976 che il Ristorante Cian fa parlare di sé. Oggi conquista un ulteriore e prestigioso premio che riconosce professionalità, passione, competenza e capacità nell’opera di valorizzazione della gastronomia, enologia e turismo italiano. E’ quello che AMIRA, l’Associazione Maîtres Italiani ristoranti ed alberghi , ha assegnato al “Ristorante Cian dal 1976 ”di Lanzone Miriana e marito , “maitré sommelier professionista” , sito in San Giacomo degli Schiavoni (CB). A loro è andato, infatti, il “CRAVATTINO D’ORO”, il prestigioso riconoscimento riservato ai locali che pongono l’accoglienza e l’attenzione verso i loro ospiti alla base della loro proposta, offrendo un giusto rapporto tra qualità della ristorazione, servizio e prezzo.

In Molise è il primo riconoscimento di questo tipo.

«Un riconoscimento che si aggiunge agli altri ricevuti, che ci rende sempre più orgogliosi – affermano i titolari- perché è un premio destinato ai locali che mettono al primo posto accoglienza, attenzione e cura dei dettagli verso i propri ospiti. Se siamo entrati nel ristretto numero dei locali col Cravattino è anche frutto dell’ottimo servizio del nostro staff sala e cucina, che in simbiosi soddisfano ogni richiesta. Un grazie va anche all’AMIRA che ha creduto in ciò che facciamo e siamo, vale a dire pura storia ai tempi odierni».