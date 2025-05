Montenero onora il raduno nazionale dei Bersaglieri

“Un caro saluto alla sezione Molise dell’associazione Nazionale Bersaglieri e alle otto sezioni locali che la compongono, con un pensiero speciale per l’Anb Sezione “Giovanni Cremonese” di Montenero di Bisaccia, appena rientrata dal 72° Raduno Nazionale dei Bersaglieri tenutosi a Marsala, in Sicilia, insieme al presidente regionale Mario Malorni.

Complimenti a tutti voi per la costante partecipazione ai raduni nazionali e per i meritati elogi ricevuti in occasione di questo importante evento, che rendono onore all’intero gruppo dei Bersaglieri molisani”. Così la sindaca Simona Contucci.