Rubate nella notte due Opel Corsa in via dei Pruni

TERMOLI. Due auto sparite a pochi metri di distanza l’una dall’altra. Oltretutto, lo stesso modello: Opel Corsa.

E’ accaduto nella notte, nel quartiere di Casa la Croce, in via dei Pruni. Come ha denunciato sui social, nel gruppo Afdm, una delle due cittadine derubate. Una delle due Opel Corsa aveva il gps e la vettura è stata portata in provincia di Foggia, poche le speranze di recuperarle:

«Stanotte, in via dei Pruni, ci hanno rubato la macchina. Uso il plurale volutamente perché io e la mia vicina (si, avete letto bene, ne hanno prese due) avevamo le macchine uguali. Indovinate un po’ dove risulta l’ultima posizione dal gps?»

I due furti saranno denunciati stamani alla stazione Carabinieri di via Brasile.