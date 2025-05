Angelo porta a casa 200mila euro ad Affari Tuoi

MOLISE. Il vero volto del Molise, quello di Angelo, coltivatore di Campolieto, che dopo 22 giorni di permanenza, ha giocato stasera ad Affari Tuori, sfidando le logiche insidiose del ‘dottore’, ma custodendo quel pacco numero 8 che l’ha portato a vincere, accontentandosi, di 200mila euro.

Persona di famiglia e sacrificio, con gli amici del bar a tifare per lui. Nel pacco numero 8, con accanto la figlia Annamaria, aveva proprio 300mila euro (centomila euro l’altra opzione, a conferma di una puntata per lui comunque ‘sontuosa’), ma non ha voluto rischiare la cifra più bassa, andandosene con emozione e orgoglio, salutando la moglie, che lo seguiva da casa, nell’abbraccio finale al sempre più empatico Stefano De Martino.